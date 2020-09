Motociclo in sorpasso si schianta contro un'auto: 17enne finisce in ospedale

Un 17enne alla guida di un motociclo 125 è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì lungo la Sp 349, a Thiene. Il giovane, in fase di sorpasso, non si è reso conto della manovra di svolta di una Opel Astra e gli è finito addosso andando poi ad urtare anche una Fiat Panda, ferma in colonna.

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti della Polizia locale Nordest Vicentino, intervenuti sul posto per i rilivei, l'Opel Astra, condotta da un 38enne di Isola Vicentina, giunta all'altezza dei magazzini Berlaffa, si era arrestata al centro della carreggiata per svolta a sinistra. Le autovetture che procedevano in senso contrario, si sono fermate per consentigli la svolta, cosa che non è riuscita al giovane alla guida del motociclo.

A seguito dell'incidente il minorenne è stato trasportato con ambulanza 118 in codice giallo al Pronto Soccorso di Santorso.