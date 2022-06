Incidente in rotonda, donna sbalzata a terra da un'auto

Martedì mattina, poco dopo le 9, per cause in corso di accertamento, il conducente di un'Audi, proveniente da via Raffaello con direzione via Val Cismon, a Thiene, immettendosi in rotatoria, ha urtato un velocipede proveniente da Sarcedo.

La signora in sella alla bici, è sbalzata a terra riportando varie lesioni. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasferito la donna in ospedale.

Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della Polizia locale Nordest Vicentino. Il traffico ha subito rallentamenti per circa mezz'ora.