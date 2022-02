Perde il controllo dello scooter e finisce a terra: ferito un 28enne

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 16.30, un 28enne residente a Thiene è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava alla guida del suo ciclomotore Malaguti.

Il giovane stava percorrendo piazza Salcerle con direzione corso Garibaldi quando, per cause in corso di accertamento ha invaso il percorso pedonale alla sua destra, per poi urtare violentemente contro un paletto di protezione della vetrata di un negozio di vicinato.

A seguito dell'urto, il ciclomotore ha attraversato tutto corso Garibaldi terminando la corsa sulle fioriere di un esercizio pubblico. Il conducente è quindi rovinato al suolo riportando la lesione alla gamba sinistra e della testa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale nordest vicentino e i sanitari del Suem 118 che hanno trasferito il ferito in codice giallo, al Pronto soccorso dell'ospedale di Santorso.

Nessun altro mezzo o passante è rimasto coinvolto nell'incidente. Il 28enne verrà sanzionato per velocità pericolosa in centro abitato, per la perdita di controllo del veicolo e per il casco non allacciato, come emerso dalle immagini della videosorveglianza.