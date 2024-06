Schianto tra auto e camion: due i feriti

Nel primo pomeriggio di lunedì, intorno alle 14.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sp 54 in via Villa a Tezze sul Brenta per un incidente stradale tra due auto e un camion.

I pompieri accorsi da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale sanitario del Suem al soccorso delle due persone rimaste ferite: una donna di 31 anni e un giovane di 23. Illeso l’autista del mezzo pesante.

I due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ambulanza in ospedale.

La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.