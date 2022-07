Terribile schianto nella notte, poco prima del casello di Montebello

Tragedia in autostrada. La scorsa notte, tra giovedì 28 e venerdì 29 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in A4, poco prima del casello di Montebello, in direzione Milano, per il tamponamento di un camion fermo in un’area di sosta da parte di un’autovettura, che si è completamente infilata sotto la parte posteriore del mezzo.

Nell’incidente ha perso la vita una 39enne di origine marocchina, residente in Romania, mentre è rimasta miracolosamente illesa una bambina di 8 anni. I primi a intervenire sono stati gli operatori del personale di sfalcio dell’erba dell’autostrada, che sono stati in grado di aiutare la bambina a uscire. I vigili del fuoco giunti da Arzignano e Padova con l’autogru, ma purtroppo per la donna alla guida non c’è stato nulla da fare.