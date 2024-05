Betoniera carica di cemento si ribalta in tangenziale: autista in codice rosso

Un 61enne vicentino alla guida di una betoniera è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di lunedì. Incidente avvenuto in provincia di Verona, nella Tangenziale Sud, rimasta bloccata per quasi due ore nel tratto tra Vago e Verona Est.

La betoniera, carica di 350 quintali di cemento, stava transitando sulla tangenziale quando, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata sul fianco dopo aver urtato i new jersey, occupando la carreggiata.

Sul posto si sono diretti i Vigili del fuoco, arrivati con un autogrù e 7 operatori, che hanno operato per più di mezz'ora, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per riuscire ad estrarre il guidatore rimasto incastrato tra le lamiere della cabina e affidarlo alle cure dei sanitari del 118, presenti sul posto con ambulanza ed automedica, che l'hanno condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dopo averlo stabilizzato.

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, che si sono concluse intorno alle ore 22.30, la strada è rimasta chiusa al traffico a lungo per consentire la rimozione del mezzo, creando inevitabilmente lunghe in un tratto che recentemente ha subito modifiche per i lavori della TAV.

Sul posto personale Anas e carabinieri, che si sono occupati dei rilievi del caso.