Cinquantenne in motorino tampona auto

Thiene, via Trieste, ore 16:10 di giovedì 03 settembre. E.B. donna 49enne di Zanè, alla guida dell'autovettura Opel Mokka, stava percorrendo via Trieste con direzione via Fogazzaro. Giunta all'altezza dell'intersezione con via Fogazzaro, si fermava per dare la precedenza alle persone che stavano impegnando l'attraversamento pedonale. R.C., 50enne domiciliato nel thienese, alla guida di motociclo 125, proveniente dalla stessa direzione dell'autovettura, per cause in corso d'accertamento tamponava la parte posteriore sinistra dell'Opel Mokka, rovinando al suolo. Il medesimo riportava lesioni lievi e veniva soccorso da ambulanza 118.

Rilievi sinistro a cura della polizia locale nordest vicentino