Tamponamento tra due vetture e uno scooter, centauro sfonda il parabrezza dell'auto: grave in ospedale

Incidente nel pomeriggio di lunedì lungo la Valsugana. Il bilancio è di un ferito, un motociclista finito in ospedale a Bassano con fratture e contusioni, ricoverato in codice rosso ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, verso le 16:30 sul tratto della statale 47 nel territorio comunale di Solagna, una donna al volante di una Opel Crossland ha rallentato per svoltare e in quel momento è stata tamponata da un uomo alla guida di una Skoda Octavia

Subito dietro alla Skoda si trovava uno Kymco Xciting 400. Il conducente dello scooter ha frenato ma non è stato in grado di evitare l'auto: dopo essere stato sbalzato dalla sella ha sfondato il lunotto posteriore della vettura finendovi dentro.

L'uomo è stato soccorso dagli operatori del Suem che, assieme ai vigili del fuoco hanno estratto la vittima dall'auto per poi stabilizzarla e trasportarla in ospedale. I pompieri hanno poi messo in sicurezza la strada e operato per il ripristino della viabilità.

Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.