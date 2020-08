Tamponamento a catena, 4 vetture coinvolte: tre donne ferite

Incidente a Cogollo del Cengio, lungo la provinciale, alle ore 17:00 di mercoledì 26 agosto. Un'autovettura proveniente da Arsiero con direzione Piovene Rocchette, si era posta al centro della carreggiata con l'intenzione di svoltare a sinistra. Tre autovetture che seguivano si sono incolonnati ad attendere la manovra. Una quarta autovettura, però, per cause in corso di accertamento, non si accorta del rallentamento e ha dato origine ad un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 autovetture, con la sola eccezione di quella che poi effettivamente ha svoltato a sinistra.

A seguito dell'incidente, sono state trasportate - con lesioni lievi - al pronto soccorso di Santorso le conducenti di due autovetture, in particolare O.A., donna 54enne di Valdastico, e M.C., donna 73enne di Mogliano Veneto (TV). Rilievi sinistro e regolazione traffico a cura di due pattuglie del Distaccamento di Piovene Rocchette della Polizia Locale "Alto Vicentino" ed una pattuglia della Stazione Carabinieri di Piovene Rocchette. La società Sicurezza e Ambiente, convenzionata con la Provincia di Vicenza, provvedeva alla pulizia ed alla messa in sicurezza della sede stradale, anche in considerazione della perdita di liquido scivoloso da parte di uno dei veicoli coinvolti.