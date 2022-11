Suora investita da un camion mentre attraversa la strada

Terribile disgrazia nella mattina di oggi, martedì 15 novembre, a Rosà. Intorno alle 7.30, in via capitano Alessio, sulla statale 47, un’anziana suora che stava attraversando la strada sarebbe stata investita da un camion, morendo sul colpo.

Immediato l’intervento sul posto del Suem, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della religiosa. Sul posto per i rilievi le pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino. Dalle prime ricostruzioni, pare che l’autista del camion abbia proseguito la sua corsa, senza fermarsi a prestare soccorso. La strada è stata chiusa al traffico per circa due ore.