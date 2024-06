Investito in bici da un furgoncino, tredicenne portato in ospedale con l'elisoccorso

Ore di apprensione per il ragazzino tredicenne investito nel pomeriggio di venerdì da un furgoncino con al volante un artigiano in pensione. L'incidente è avvenuto verso le 16:30 in via San Valentino a Mirabella di Breganze. Lo studente delle medie, residente con la famiglia nel comune, era appena uscito di casa in sella alla sua bici quando, all'incrocio con via delle Miliane, è stato urtato dal piccolo furgone, sbalzando sul manto stradale. Il conducente e alcuni residenti sono intervenuti immediatamente in soccorso del giovane, lanciando subito l'allarme al 118.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem ed è stato allertato anche l'elisoccorso che ha trasportato il minorenne all'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso per il trauma facciale ricevuto. Il tredicenne è stato sottoposto ad accertamenti ma non dovrebbe essere in pericolo di vita anche se la prognosi rimane riservata. Il caschetto di protezione che indossava ha impedito conseguenze più gravi.

