Centauro tampona un'auto e sbalza a terra: portato in ospedale in codice rosso

Lunedì mattina due veicoli sono stati coinvolti in un incidente stradale avvenuto lungo la Strada del Pasubio. Sul posto i sanitari del Suem 118 e la Polizia locale. Pesanti disagi sul traffico

Incidente stradale lungo la Strada del Pasubio, a Isola Vicentina, nella mattinata di lunedì, intorno alle 8.

Per cause in corso di accertamento una moto ha tamponato un'auto. A seguito dell'urto il centauro è stato sbalzato a terra riportando gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitaridel Suem 118 che hanno trasportato il centauro all'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso. La polizia locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina ha eseguito i rilievi.

L'incidente ha provocato code e rallentamenti.