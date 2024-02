Schianto auto-moto sul Costo: feriti due centauri

Domenica di passione sulla strada del Costo. Nel pomeriggio, due auto e due moto sono state coinvolte in un incidente nel territorio comunale di Cogollo del Cengio. Ad avere la peggio sono stati i due centauri che sono stati trasportati uno all'ospedale San Bortolo in codice rosso e l'altro a Santorso in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il centauro che era davanti, un trentenne ligure, per cause in corso di accertamento ha sbandato ed è finito a terra. Il giovane che lo seguiva, un ventenne vicentino, per evitarlo è andato ad impattare contro un'auto che scendeva. Il motociclista, dopo l'urto, è stato sbalzato dalla sella ed è finito contro un'altra auto.

Sul posto i sanitari del Suem 118 e i carabinieri.