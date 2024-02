Spv, autoarticolato perde il carico: uscita obbligatoria a Valle Agno

Giovedì mattina, un autoarticolato ha perso parte del carico di bobine metalliche mentra stata transitanto sulla Superstrada Pedemontana Veneta all’interno della galleria di Malo, in direzione di Spresiano.

Il fatto è accaduto intorno alle nove e sul posto è intervenuta la Polizia stradale. Per mettere in sicurezza l'area la Spv è stata chiusa per tre quarti d'ora e posta come uscita obbligatoria quella di Valle Agno.

La strada è stata riaperta dopo la rimozione del materiale.