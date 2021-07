Bimbo in bici investito da un'auto: è gravissimo

Giovedì, intorno alle 20, un bimbo di appena due anni è stato investito da un'auto mentre stava facendo un giro nel centro di Sossano con il papà. L'incidente è avvenuto all’incrocio fra via Roma e via Europa.

Il bimbo in sella alla sua bicilettina si è mosso all'improvviso verso il centro strada. In quel momento stava sopraggiungendo un'auto che non ha potuto evitare l'impatto. Immediato l'allarme con l'arrivo sul posto dei soccorsi che hanno trasferito il piccolo al San Bortolo in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi.