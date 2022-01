Sfonda la recinzione con l'auto e si schianta contro una corriera, 23enne in rianimazione

Grave incidente nella mattinata del primo dell'anno in via Marosticana a Vicenza. Un ragazzo di 22 anni è stato ricoverato in rianimazione all'ospedale di Vicenza per le ferite riportate nello schianto contro un autobus parcheggiato in un piazzale adibito a deposito.

Sul posto, poco prima delle 8, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dall'abitacolo. Secondo una prima ricostruzione il 22enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Golg e si è schiantato prima addosso a una campana del vetro per poi sfondare la ringhiera dell'Ambrosini autoservizi e finire contro un bus della ditta.

I pompieri hanno liberato il ragazzo con quasi un'ora di intervento. Successivamente il ferito, che ha riportato fratture multiple, è stato preso in carico dai sanitari del Suem e portato al San Bortolo. Sul posto la polizia locale di Vicenza.