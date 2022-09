Scontro tra furgone e camion, un ferito

Alle 10 di oggi, venerdì 30 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Circonvallazione incrocio SP9 Via Ronche, a Sossano, per lo scontro tra un furgone portavalori e un camion. Nel sinistro è rimasto ferito il conducente del veicolo blindato.

I pompieri, arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il conducente rimasto ferito è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale.

Sul posto i carabinieri e la polizia locale. I valori sono stati trasferiti su un altro furgone arrivato sul posto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.