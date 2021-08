Scontro tra due auto, feriti due anziani

È di due anziani feriti, portati in ospedale, il bilancio dell'incidente avvenuto alle 18:40 in via Roncalli Rosà.

L'auto sul quale viaggiava la coppia si è scontrata con un'altra vettura ed è finita cappottata nel fosso. Sul posto è arrivato il Suem 118, che ha soccorso i feriti, e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada.

Rilievi in corso per la dinamica dell'incidente.