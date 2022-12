Scontro tra auto e monopattino, un ferito e traffico in tilt

Incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 dicembre, nella rotatoria di via dell’industria, a Trissino. Da quanto si è potuto ricostruire, un’autovettura sarebbe andata a collidere con un monopattino, causando il ferimento del conducente del mezzo a due ruote.

Tempestivo l’intervento di un’ambulanza del Suem, che si è presa a carico del ferito, un uomo di origine cinese, che sarebbe in condizione serie ma non gravissime. Il sinistro, per il quale è intervenuta anche la polizia locale, ha causato inoltre un maxi rallentamento che ha interessato la provinciale che da Trissino conduce ad Arzignano. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.