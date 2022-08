Scontro auto-bus a Jesolo, coinvolta una ragazza vicentina

Come riporta VeneziaToday, un autobus dell'Atvo e una macchina si sono scontrati lungo via Gorizia, al lido di Jesolo, attorno alle 13.30 di lunedì. Nell'incidente il pullman ha sfondato la recinzione di un'abitazione, concludendo la sua corsa nel cortile interno. Risultano cinque persone ferite, tre delle quali in modo più serio: le due ragazze che erano a bordo dell'auto, tra cui una vicentina, soccorse in codice rosso, e l'autista del bus, che ha riportato una ferita alla testa. Le sue condizioni sembrano meno preoccupanti. Un paio di passeggeri avrebbe riportato delle lievi contusioni.

L'automobile, una Lancia Ypsilon, è andata semidistrutta nell'impatto, con la parte frontale schiacciata. I sanitari sono intervenuti in forze, con due elicotteri e tre ambulanze. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare le due donne rimaste incastrate nell'abitacolo, entrambe di 22 anni. Alla guida c'era una giovane di origine ucraina, mentre la passeggera è di Mussolente. Una volta estratte, le ferite sono state affidate alle cure del 118 per il trasferimento d'urgenza in ospedale, una a Treviso e l'altra a Mestre. L’autista del bus, un uomo di 61 anni, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di San Donà di Piave.

Il bus di linea Atvo era partito da Punta Sabbioni, località del vicino comune di Cavallino-Treporti, con destinazione terminal di Jesolo, in via Equilio. A bordo una quindicina di passeggeri. All’altezza dell’incrocio con via Palladio c'è stato lo scontro con la Ypsilon che, da una prima ricostruzione, non avrebbe rispettato la precedenza. L’autista ha cercato di evitare l’impatto diretto sterzando verso sinistra: l’auto è andata contro la parte anteriore destra del bus, nel punto della porta d’ingresso, dando una ulteriore spinta al mezzo pubblico che ha abbattuto il muro di cinta di una piccola palazzina e si è fermato contro l'angolo dell'edificio.

Gli agenti della polizia locale hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. I veicoli sono stati messi sotto sequestro. È presente anche la gru dei vigili del fuoco, necessaria per il recupero del mezzo pubblico. Decine di passanti si sono fermati o sono accorsi sul posto, attirati dal trambusto. L'intervento di messa in sicurezza è ancora in corso.