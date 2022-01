Scivola sul ghiaccio e si schianta fuori strada con l'auto

Intervento oltre confine per i vigili del fuoco trentini di Tezze Valsugana, allertati intorno alle 8:30 di lunedì 3 gennaio per un incidente avvenuto sulla strada statale 47 all'altezza di Primolano, località di Valbrenta. Siamo ad un paio di chilometri dal confine tra Veneto e Trentino, come scrive Trentotoday.

Secondo quanto ricostruito, un uomo ha pero il controllo dell'auto mentre viaggiava verso il Trentino, probabilmente a causa del fondo stradale ghiacciato. Il mezzo ha perso aderenza sbandando più volte e urtando il guard rail. Fortunatamente non ci sono gravi conseguenze per l'uomo alla guida, che se l'è cavata con un grande spavento. Semidistrutta invece la macchina.

I vigili del fuoco hanno operato a lungo per mettere in sicurezza l’area, gestire la viabilità ed il traffico intenso ed infine ripristinare la sede stradale, in un punto in cui nei mesi invernali gli incidenti stradali non sono purtroppo una novità.