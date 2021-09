Auto in manovra urta un motociclista: 40enne finisce in ospedale

Nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 16, un'auto ed una moto sono state coinovolte in un incidente stradale a Schio.

Da una prima ricostruzione fornita dagli agenti del Consorzio Alto Vicentino, una Peugeot 206 condotta da 44enne del posto, nell'effettuare manovra di svolta a sinistra in via Milano, ha urtato un motociclo Kawasaki condotto da un 40enne di Thiene, che procedeva in via Venezia con direzione Torrebelvicino.

A seguito dell'urto il motociclista è rimasto ferito e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Santorso dai sanitari del Suem 118.

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico stradale.