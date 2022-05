Auto contro moto: 18enne ferita finisce in ospedale

Mercoledì, poco prima delle 13, un'auto e un motociclo sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto in via Trento Trieste, a Schio.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il motociclo, condotto da una 18enne, stava percorrendo via Trento - Trieste con direzione centro, fiunta all'altezza del civico, per cause in corso di accertamento, ha urtato contro lo spigolo anteriore destro dell'autovettura Toyota Rav 4, condotta da un 67 enne, che proveniente dal monumento Rossi stava svoltando a sinistra.

Ad avere la peggio è stata la 18enne che è stata trasportata in ambulanza alll'ospedale di Santorso per accertamenti. Sul posto sono intervenute due pattuglie del Consorzio Polizia locale Alto Vicentino di Schio per i rilievi e la regolazione del traffico molto intenso in tale fascia oraria.