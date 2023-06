Schianto auto-monopattino in rotonda: un ferito

Giovedì pomeriggio, intorno alle 15, un'auto e un monopattino sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Schio.

Per cause in corso d'accertamento, un'auto Mini proveniente da via Paraiso, mentre si immetteva in rotonda è andata ad urtare un monopattino già in transito nella rotatoria.

Ad avere la peggio il conducente del monopattino che è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso, per le cure del caso.

Sul posto una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio.