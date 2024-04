Finisce fuori strada e l'auto prende fuoco: ferito il conducente

All’alba di sabato 20 aprile, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Maranese a Schio per un’auto che ha preso fuoco dopo essere finita fuori strada: ferito il conducente.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento le fiamme dell’auto andata irrimediabilmente distrutta. Il conducente venuto fuori dall’auto autonomamente, se pur ferito, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. i carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.