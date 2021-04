Auto "impazzita" urta un furgone fermo al semaforo e finisce contro un muretto

Vittima dell'incidente un 23enne che è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale

Un'auto ed un autocarro sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lunedì intorno alle 13.30 a Schio, in via dell Potara.

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti del Consorzio Polizia locale Alto Vicentino di Schio intervenuti sul posto, un 23enne di Schio, alla guida di una Fiat 600, arrivato all'altezza della rotatoria con via L. Da Vinci ha perso il controllo del proprio mezzo nell'intento di svoltare a sinistra.

L'auto è quindi finita contro un autocarro Nissan, condotto da un 52enne di Schio, che in quel momento si era fermo al semaforo in attesa che scattasse il verde. Dopo aver urtato il mezzo pesante la 600 è rimbalzata sulla parte sinistra della carreggiata e ha percorrendo tutta l'aiuola rialzata spartitraffico per concludere la marcia contro il muretto di confine dell'ex ospedale "De Lellis".

Il conducente dell'autocarro è rimasto illeso mentre il 23enne è stato soccorso dai sanitari e trasportatao al Pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino di Santorso, per gli accertamenti del caso.