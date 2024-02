Schio, tre incidenti in un giorno: in uno schianto un furgone si è ribaltato

Tre incidenti a Schio nel corso di una giornata. Alle ore 12.15 di martedì 20 febbraio due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute per un incidente a Schio nei pressi della rotatoria che via Vicenza forma con via dell'Artigianato. Un'autovettura Jeep Compass stava percorrendo via Vicenza con direzione Thiene quando, giunta all'intersezione che la via forma con via dell’Artigianato, per cause in corso di accertamento, andava a urtare con la parte laterale anteriore sinistra contro la parte laterale posteriore destra di un autocarro Opel Vivaro che, proveniente da via dell’Artigianato e diretto verso San Vito di Leguzzano, impegnava la rotatoria. A seguito dell'urto l'autocarro si ribaltava. I conducenti dei rispettivi mezzi, apparentemente non feriti, si riservavano di ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Alle ore 11:45, sempre a Schio, in via Pasubio, un'altra pattuglia è intervenuta per il rilievo di un sinistro stradale senza feriti che aveva coinvolto due autovetture. Alle precedenti ore 7: 55 un'altra pattuglia era intervenuta a Schio in via Campo Sportivo 13 per il rilievo di un sinistro stradale che aveva visto coinvolto un'autovettura ed un motociclo. Ad avere la peggio il conducente di quest'ultimo veicolo il quale è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso per le cure del caso.