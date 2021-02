Frena improvvisamente per evitare un animale e viene tamponata da un mezzo pesante

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 15, una 76ene di Schio è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nella Bretella Thiene- Schio.

La donna, alla guida di una Ford, ha frenato bruscamente per evitare un animale selvatico che si trovava inerte in mezzo alla strada ed è stata tamponata da un autocarro che la seguiva, condotto da un 61enne di Camisano Vicentino che non ha saputo evitare l'impatto

Fortunatamente nessun conducente è rimasto ferito ma il traffico ha subito pesanti rallentamenti in quanto si è dovuto creare un senso unico alternato durato per circa un'ora per il recupero dei mezzi e per la pulizia della strada.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino per il rilievo del sinistro e per la viabilità del traffico