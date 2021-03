Perde il controllo della Bmw e carambola contro 3 auto: una donna ferita 

L'incidente ha paralizzato il traffico per oltre un'ora. La dinamica dell'incidente in corso di accertamento da parte della polizia locale

È di una donna ferita l'incidente stradale avvenuto a Schio, in località Ponte d'Oro, nel primo pomeriggio di venerdì. Quattro le vetture coinvolte. Poco dopo le 13 una Bmw condotta da un 56enne stava andando in direzione Vicenza quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo invadendo l'opposta corsia di marcia nel momento in cui sopraggiungevano altri veicoli.

L'autovettura si è schiantata con altri tre auto: dapprima con la propria parte anteriore sinistra contro quella laterale sinistro di una Alfa Romeo Mito condotta da una 48enne che, ruotando in senso antiorario, si posizionava trasversalmente lungo la carreggiata. In seguito la Bmw, dopo aver percorso circa 15 metri, con la parte anteriore sinistra ha urtato contro l'anteriore sinistro di una Renault Kadjar condotta da un 52enne.

Quest'ultima, dopo aver ruotato in senso antiorario, ha invaso completamente la pista ciclopedonale presente al margine della carreggiata. Infine la BMW, con lo spigolo anteriore destro, ha urtato contro lo spigolo anteriore destro di un'autovettura Peugeot 308 condotta da un 36enne.

La 48enne conducente dell'Alfa Romeo Mito, a seguito delle lievi ferite riportate, è stata trasportata con un'ambulanza presso l'ospedale di Schio. Ingenti i danni ai veicoli. Sul posto due pattuglie della polizia locale per la viabilità ed i rilievi, con la collaborazione di una pattuglia dei carabinieri di Schio. Al fine di permettere il rilievo del sinistro stradale, il flusso veicolare diretto verso Vicenza è stato bloccato per oltre un'ora all'altezza della rotatoria presente tra via Vicenza e località Ponte D'Oro.