Schianto trattore-camion: un ferito

Un agricoltore portato in ospedale con un codice di media gravità. È il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato lungo la provinciale Mediana a Campiglia dei Berici. Il ferito era alla guida di un trattore e stava svoltando verso via Deserto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato colpito da un autoarticolato.

Sul posto, oltre all'ambulanza del Suem 118, sono arrivati i carabinieri per i rilievi, la polizia locale per la regolazione del traffico che è stato interrotto fino a che i vigili del fuoco non hanno messo in sicurezza i mezzi.