Schianto tra un'auto e un motorino, in ospedale due minorenni

Incididente a Schio poco dopo le 20 di sabato. Due minorenni a bordo di ciclomotore, provenienti dalla frazione di Poleo, stavano percorrendo via Lungo Gogna con direzione via Rovereto. Giunti all'altezza dell'intersezione con via Isonzo, per cause in corso di accertamento, non riuscivano ad evitare l'impatto con l'autovettura Fiat Punto che, proveniente da via Isonzo, si era immessa in via Lungo Gogna eseguendo svolta a destra con direzione via Rovereto.

I due minori sono stati soccorsi da un'ambulanza del 118 e trasportati, in codice giallo, al pronto soccorso di Santorso. Rilievi sinistro a cura di 2 pattuglie della polizia locale Alto Vicentino