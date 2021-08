Schianto tra scooter, due feriti: uno è grave

L'incidente è avvenuto alle 12 di venerdì. Il 63enne alla guida di un ciclomotore Benelli si trova al San Bortolo in prognosi riservata

È di due feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'incidente avvenuto a Zanè, verso le 12 di venerdì 27 agosto. A.B., 63enne di Zanè, alla guida di un motociclo Benelli stava percorrendo via Monte Summano, con direzione di marcia verso Thiene quando, all'altezza dell'intersezione con via Kennedy, iniziava la manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla strada.

In tale frangente è stato tamponato dal ciclomotore Vespa Piaggio condotto da A.L., uomo 39enne di Agugliaro, che seguiva nella stessa direzione di marcia. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza medicalizzata, e il conducente del motociclo è stato elitrasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, in prognosi riservata, mentre il conducente del ciclomotore portato da un'altra ambulanza 118 all'ospedale di Santorso in codice giallo.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino