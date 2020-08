Schianto tra due auto, vettura nel fossato: ferita una donna

Poco dopo le 13 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pacinotti a Bolzano Vicentino sulla vecchia Postumia per lo scontro tra due auto: ferita una donna.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza le auto e soccorso la donna finita nel fossato, la quale è stata presa in cura dal personale del suem per essere portata in pronto soccorso per dei controlli. Illeso l'altro automobilista. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.