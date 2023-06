Schianto tra due auto: un ferito trasportato in ospedale

Un ferito è il bilancio di un incidente stradale avvenuto martedì alle ore 14:30. Lo schianto si è verificato lungo via Bassanese, nel comune di Schiavon, quando un uomo di 53 anni proveniente da Cassola, alla guida di una Fiat Punto, non è riuscito a evitare l'urto con un'autovettura VW Touran guidata da un uomo di 42 anni di Marostica. Entrambi i veicoli viaggiavano nella stessa direzione, ma il conducente della VW Touran stava svoltando a sinistra in via Santa Teresa.

Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

Dopo l'impatto, il conducente della Fiat Punto è stato soccorso da un'ambulanza del servizio sanitario 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Bassano del Grappa per ricevere le cure necessarie. La polizia locale del distaccamento di Sandrigo del Consorzio Nordest Vicentino si è occupata dei rilievi dell'incidente e della regolazione del traffico nella zona, al fine di garantire la sicurezza stradale e agevolare il flusso veicolare.