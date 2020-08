Schianto tra due auto, Mini si rovescia sul fianco: un ferito

Poco dopo le 14 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nardi a Romano D'Ezzelino per un incidente stradale tra due auto: una persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’automobilista rimasto ferito all’interno della mini Cooper rovesciata su un fianco ,era già stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM.

Il ferito è stato trasportato in ospedale,illeso l'altro automobilista. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.