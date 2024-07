Schianto tra camion in A4, traffico paralizzato

Poco dopo le 12 di mercoledì 3 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, tra gli svincoli di Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore in direzione Milano per un incidente tra due mezzi pesanti: nessuna persona è rimasta ferita.

Un autoarticolato straniero per cause in corso di accertamento è entrato in collisione con il lato destro del mezzo contro un altro camion che lo procedeva e rimaneva gravemente danneggiato nella parte della cabina di guida. Illesi l’autista e una passeggera che si trovava nel mezzo e il conducente dell’altro autoarticolato.

I vigili del fuoco accorsi con due automezzi, hanno messo in sicurezza l’autoartcolato gravemente danneggiato fermo sulla terza corsia, mentre il conducente e la passeggera sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del Suem. Il traffico autostradale, particolarmente intenso, è stato prima bloccato e poi canalizzato, dopo i primi soccorsi, prima su una corsia e poi su due. Sul posto la polstrada e il personale ausiliari dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.