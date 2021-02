Schianto tra auto e furgone vicino all'ospedale di Santorso: due feriti

I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il conducente di un'Alfa 147

Incidente vicino all'ospedale di Santorso tra un furgone e un’auto con un bilancio di due feriti portati al Pronto Soccorso. Verso le 16.15 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 66 in Via Garziere.

I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente dell’Alfa 147 rimasto incastrato, mentre la passeggera era già in ambulanza e stava ricevendo le prime cure mediche. Entrambi i feriti sono stati trasferiti in pronto soccorso. Illesi i due giovani che si trovavano a bordo del Mercedes Vito. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’ncidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.