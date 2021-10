Schianto tra auto: 6 persone in ospedale

Sei persone portate al pronto soccorso in codice giallo. È il bilancio dell’incidente avvenuto verso le 17 di domenica a Cogollo del Cengio e che ha coinvolto tre autovetture.

Secondo la ricostruzione della polizia locale Alto Vicentino, che è intervenuta sul luogo del sinistro e ha regolato il traffico intenso di rientro a fine settimana, una Mercedes stava percorrendo la S.P. 350 con direzione Piovene quando, all’altezza dello svincolo che conduce a Velo d'Astico, altezza ponte degli Schiri, per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta di marcia.

Nella manovra si è schiantata prima contro una Citroen C3, e poi contro una Porsche, che provenivano dall'opposto senso di marcia. I tre conducenti, un passeggero della Citroen, e due passeggeri della Mercedes, per un totale di 6 persone, sono stati trasportati da ambulanze 118 al Pronto Soccorso di Santorso, in codice giallo. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Schio ha messo in sicurezza l'area dell’incidente.