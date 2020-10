Schianto tra 3 auto: 2 feriti

Nel pomeriggio di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Caselle a Noventa Vicentina per un incidente tra tre autovetture:due feriti.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i veicoli e ripristinato la sicurezza della sede stradale, mentre feriti sono stati trasferiti in ospedale a Noventa e Schiavonia. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.