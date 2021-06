Si schianta con la moto sulla rotatoria, 52enne perde la vita

Incidente mortale poco dopo le ore 18.00 di venerdì sulla Nuova Gasparona (Sp 111), in prossimità della rotatoria nella frazione di Colceresa Mason Vicentino, direzione Breganze - Colceresa. A perdere la vita, per cause in corso di accertamento un motociclista 52enne di Sarcedo.

L'uomo, che secondo le prime ipotesi stava viaggiando ad alta velocità si è schiantato sulla rotonda, morendo subito dopo la caduta. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 e i carabinieri della sezione radiomobile di Bassano del Grappa.La moto sulla quale viaggiava la vittima, un Harley Davidson, è stata posta sotto sequestro.