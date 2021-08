Centra  un motorino con la Porsche, 57enne in ospedale 

Verso le 12 di venerdì A.Z., 68enne di Thiene, alla guida di una Porsche, stava percorrendo via Roma a Villaverla con direzione Vicenza quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via Roare, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettersi nella stessa via Roare, senza accorgersi del ciclomotore Piaggio che, condotto da F.P., uomo 57enne di Villaverla, stava sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia, la cui visuale era presumibilmente coperta dal veicolo che lo precedeva.

A seguito del sinistro il conducente del ciclomotore è stato trasportato da ambulanza 118 al pronto soccorso di Santorso, in codice giallo.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino.