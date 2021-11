Esce di strada e si schianta contro un platano, in ospedale 24enne

Incidente poco prima delle 7 di mercoledì in via Colonello Scremin a Marostica. Il bilancio è di un 24enne bassanese ferito. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo alla guida di un'Alfa 147 stava percorrendo la Provinciale con direzione Nove quando, per cause in corso di accertamento, ha finito la corsa contro un platano.

Sul posto il personale della stazione dei carabinieri di Marostica e l'ambulanza 118 Bassano del Grappa che ha condotto il 24enne presso il pronto soccorso.