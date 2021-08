Fuori strada con l'auto, gravi due giovani

Nella notte tra sabato e domenica, alle ore 1, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Presina a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova per un'auto finita fuori strada. Feriti due giovani: il ventenne alla guida della sua Volkswagen Polo, residente a Schiavon, e il passeggero, un 22enne di Marostica.

I pompieri arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto dall'abitacolo i due giovani che sono stati presi in cura dal personale del Suem, stabilizzati e trasferiti in gravi condizioni in ospedale dove si trovano in prognosi riservata. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.