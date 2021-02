Si schianta con l'auto contro un muro e si rifiuta di fare l'alcoltest: via la patente e vettura sequestrata

È di un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo le 16 di sabato a Schio in via Maranese. L'uomo alla guida di un'Audi, dopo aver sbandato ed essere finito contro il muro di una casa, è stato denunciato per essersi sottoposto all'alcol test: patente ritirata e auto sequestrata.

Il conducente della vettura stava percorrendo via Maranese con direzione Marano Vicentino quando, dopo aver affrontato una semi curva sinistrorsa, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti intervenuti, è andato prima ad invadere l'opposta corsia di marcia e successivamente ad urtare contro un muro di recinzione di un'abitazione privata, danneggiandolo gravemente. Il conducente, invitato a sottoporsi a prova con etilometro al fine di verificare se avesse circolato in stato d'ebbrezza alcolica, si è rifiutato, subendo le conseguenze previste dalla legge.