Schianto con la moto, muore un centauro

Tragico schianto nella notte tra martedì e mercoledì. Un 35enne, Paolo Spoladore, è rimasto vittima di un incidente con la sua moto in via Seccalegno a Sossano, lungo la provinciale. Secondo i primi rilievi della polizia locale, il centauro è uscito di strada autonomamente schiantosi conto la recinzione di una villetta. Il violento impatto è stato sentito dai residenti che si sono precipitati in strada e hanno avvisato i soccorsi. Immediato l'intervento del 118 ma, nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto durante il tragitto verso l'ospedale. I gravi traumi riportati gli sono risultati fatali.

Il 35enne abitava nella vicina frazione di Spiazzo di Grancona, nel comune di Val Liona. L'incidente è avvenuto verso le 21: il centaturo avrebbe perso il controllo della sua Yamaha vicino al supermercato Prix, fienendo contro i sostegni in cemento dell'abitazione. La polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, escluderebbe il coinvolgimento di altri veicoli.