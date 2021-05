Si schianta con lo scooter, grave 20enne

È ancora riservata la prognosi sulle condizioni di un ventenne ricoverato da domenica sera all'ospedale San Bortolo. Il ragazzo è stato vittima di un'incidente avvenuto poco dopo le 21 in via Garibaldi a Dueville, all'incrocio con via Bixio. Per motivi ancora in corso di accertamente il giovane ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando finendo addosso a una recinzione.

A dare l'allarme i residenti della via, vicina al centro del paese, che sono usciti in strada dopo aver sentito un forte schianto. Dopo aver visto il 20enne a terra, hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Dueville, i quali stanno svolgendo delle indagini per ricostruire le cause dell'incidente.

Secondo le prime informazioni il ragazzo sarebbe uscito di strada autonomamente e non ci sarebbero altre veicoli coinvolti nell'incidente.