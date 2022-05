Si schianta con l'auto contro il guardrail, conducente miracolato: si allontana dopo l'incidente

Abbandona l'auto dopo un violentissimo schianto contro il guardrail. È successo verso le 7 del mattino di domenica a Zanè: protagonista un giovane di Malo. Secondo la ricostruzione della polizia locale nordest vicentino e alto vicentino, intervenuta per i rilievi del sinistro, una Fiat Punto di colore grigio stava percorrendo la NSA 384 (bretella Thiene-Santorso) con direzione Thiene. All'altezza del km 2+100, l'auto è uscita di strada sulla parte sinistra sfondando il guardrail e finendo la corsa nel fossato adiacente.

Nel violentissimo impatto la Punto ha perso il motore che si è staccato dalla carrozzeria, mentre il guardrail si è piegato invadendo pericolosamente la corsia Thiene-Santorso. Il proprietario e conducente dell'autovettura, un 27enne di Malo, si è allontanato dal posto raggiungendo la sua abitazione, dove veniva rintracciato dalla polizia locale.

Il giovane ha riferito di essere stato solo in autovettura e di non avere coinvolto altre persone o veicoli, di avere perso il controllo del proprio veicolo a causa di un colpo di sonno e di essersi allontanato sconvolto dallo scampato pericolo. Il guardrail è stato messo in sicurezza da una squadra dei vigili del fuoco di Schio mentre sicurezza ambiente ha poi provveduto alla pulizia della strada.