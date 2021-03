Schianto furgone-scooter: grave un motociclista

Incidente tra uno scooter e un furgone alle 15:30 di venerdì a Thiene, in via S. Maria dell'Olmo. Il ciclomotore, condotto da G.G. residente a Marano Vicentino, percorreva Via S. Maria dell'Olmo con direzione Marano, quanto all'altezza dell'intersezione con Via N. Sauro, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con un'autocarro Fiat condotto da Q.N. di anni 40 residente a Romano d'Ezzelino, proveniente dall'opposto senso di marcia.

Il conducente del furgone non è riuscito a evitare l'impatto e a seguito dello scontro lo scooterista è caduto rovinosamente a terra. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118 che l'ha trasportato per le cure mediche presso l'ospedale di Santorso in codice giallo. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino per i rilievi e la viabilità del traffico in quanto si è dovuto fare un senso unico alternato per circa tre quarti d'ora.