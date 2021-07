Esce di strada col furgone, due persone ferite

Nello schianto è stato abbattuto un palo della luce. Conducente e passeggero sono finiti in ospedale

Alle 14.40 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Roncalli a Rosa per un furgone finito rovesciato fuoristrada, dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito con un passeggero: abbattuto un palo telefonico.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza il furgone, mentre le due persone riuscite a venire fuori autonomamente sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16:00 con la rimozione del veicolo da parte del soccorso stradale.