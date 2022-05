Schianto furgone-moto, grave un ventenne

Grave incidente poco prima delle 17 di venerdì in località Madonna a Lonigo. Un ventenne, residente a Illasi in provincia di Verona, stava percorrendo con la sua moto la strada provinciale, proveniente da San Bonifacio, quando un furgone Peugeot con alla guida un 79enne, è uscito da via Villaraspa, una strada laterale, per girare a sinistra.

L’impatto è stato inevitabile e ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato prelevato dall’elicottero e ricoverato in codice rosso all’ospedale di Verona. Ferito in modo lieve anche il conducente del furgone. La polizia locale è intervenuta sul posto per i rilievi e ha chiuso la strada al traffico con conseguenze disagi per la circolazione.